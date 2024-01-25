НБУ прогнозує продовження зростання економіки цього року, але нижчими темпами, ніж торік
Київ • УНН
Попри війну, реальний ВВП України зросте на 3,6% у 2024 році завдяки високим бюджетним видаткам та очікуваній міжнародній допомозі, згідно з даними Національного банку України. Однак темпи зростання у 2024 році будуть нижчими за минулорічні через зниження врожаю та дисбаланс на ринку праці, спричинений війною.
Попри повномасштабну війну в Україні економічне зростання триватиме. У цьому році реальний ВВП зросте на 3,6%. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національний банк України.
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"Попри війну, економічне зростання триватиме й надалі. У 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6% передусім завдяки збереженню високих бюджетних витрат на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні", - ідеться в повідомленні.
Проте зазначається, що "темпи економічного зростання будуть нижчими, ніж минулого року", у зв’язку з очікуваним зменшенням врожаїв та посиленням диспропорцій на ринку праці в умовах війни.
"У 2025–2026 роках зростання економіки пришвидшиться до 4-6% на рік завдяки зниженню безпекових ризиків, що є основним припущенням прогнозу НБУ, поліпшенню споживчих та інвестиційних настроїв, упровадженню євроінтеграційних реформ. У післявоєнний час м’яка фіскальна політика й надалі підтримуватиме економіку, водночас дефіцит бюджету суттєво скоротиться завдяки зміцненню внутрішньої ресурсної бази", - інформує НБУ.
Свириденко окреслила стратегію прискорення економічного зростання України на найближчі півтора року 18.01.24, 18:18 • 34866 переглядiв
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