НБУ прогнозирует продолжение роста экономики в этом году, но более низкими темпами, чем в прошлом году

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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24 январь 2024, 14:05  •  143309 просмотра

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23 январь 2024, 17:17  •  153883 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Несмотря на войну, реальный ВВП Украины вырастет на 3,6% в 2024 году благодаря высоким бюджетным расходам и ожидаемой международной помощи, согласно данным Национального банка Украины. Однако темпы роста в 2024 году будут ниже прошлогодних из-за снижения урожая и дисбаланса на рынке труда, вызванного войной.

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На ВОТ россияне с помощью давления продолжают готовить фейковые выборы

По сообщениям, российские войска проводят кампанию телефонного террора на оккупированных территориях, оказывая давление на жителей, чтобы они проголосовали на незаконных выборах. Этот шаг направлен на искусственное увеличение участия в выборах, чтобы создать впечатление легитимности.

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По прогнозам Национального банка Украины, инфляция в Украине несколько ускорится с середины года и достигнет 8,6% на конец года. Однако к 2026 году она снизится до целевого показателя 5%.

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