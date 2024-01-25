НБУ прогнозирует продолжение роста экономики в этом году, но более низкими темпами, чем в прошлом году

Несмотря на полномасштабную войну в Украине экономический рост будет продолжаться. В этом году реальный ВВП вырастет на 3,6%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальный банк Украины.

Детали

"Несмотря на войну, экономический рост будет продолжаться и в дальнейшем. В 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6% прежде всего благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне", - говорится в сообщении.

Однако отмечается, что "темпы экономического роста будут ниже, чем в прошлом году", в связи с ожидаемым уменьшением урожаев и усилением диспропорций на рынке труда в условиях войны.

"В 2025-2026 годах рост экономики ускорится до 4-6% в год благодаря снижению рисков безопасности, что является основным предположением прогноза НБУ, улучшению потребительских и инвестиционных настроений, внедрению евроинтеграционных реформ. В послевоенное время мягкая фискальная политика и в дальнейшем будет поддерживать экономику, в то же время дефицит бюджета существенно сократится благодаря укреплению внутренней ресурсной базы", - информирует НБУ.

Свириденко очертила стратегию ускорения экономического роста Украины на ближайшие полтора года

Дополнение

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15%.