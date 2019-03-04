НБУ поповнив резерви на міжбанку на 478 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Національний банк України за 2 місяці - з 2 січня по 1 березня - купив на міжбанківському валютному ринку на 477,58 млн дол. більше, ніж продав. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
За зазначений період регулятор купив на міжбанку 534,90 млн дол., продав - 57,33 млн дол.
У тому числі в лютому НБУ купив 327 млн дол., а продав всього 3 млн дол.
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Як повідомляв УНН, чисті міжнародні резерви Національного банку України у січні 2019 року зменшилися на 0,5% - до 9 млрд 592 млн дол. за поточним курсом, у порівнянні з попереднім місяцем.
Крім того, міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що після різкого падіння української економіки у 2014 році - ситуація стабілізувалася і повернулася до режиму постійного зростання. Вона зазначила, що золотовалютні резерви на сьогодні - найвищі за останніх 5 років.