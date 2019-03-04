НБУ поповнив резерви на міжбанку на 478 млн доларів

За зазначений період регулятор купив на міжбанку 534,90 млн дол., продав - 57,33 млн дол.



У тому числі в лютому НБУ купив 327 млн дол., а продав всього 3 млн дол.



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Як повідомляв УНН, чисті міжнародні резерви Національного банку України у січні 2019 року зменшилися на 0,5% - до 9 млрд 592 млн дол. за поточним курсом, у порівнянні з попереднім місяцем.



Крім того, міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що після різкого падіння української економіки у 2014 році - ситуація стабілізувалася і повернулася до режиму постійного зростання. Вона зазначила, що золотовалютні резерви на сьогодні - найвищі за останніх 5 років.