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НБУ поповнив резерви на міжбанку на 478 млн доларів

НБУ поповнив резерви на міжбанку на 478 млн доларів

Київ • УНН

 • 8235 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Національний банк України за 2 місяці - з 2 січня по 1 березня - купив на міжбанківському валютному ринку на 477,58 млн дол. більше, ніж продав. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

За зазначений період регулятор купив на міжбанку 534,90 млн дол., продав - 57,33 млн дол.

У тому числі в лютому НБУ купив 327 млн дол., а продав всього 3 млн дол.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ торік наростив чисті міжнародні резерви на 44,6%

Як повідомляв УНН, чисті міжнародні резерви Національного банку України у січні 2019 року зменшилися на 0,5% - до 9 млрд 592 млн дол. за поточним курсом, у порівнянні з попереднім місяцем

Крім того, міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що після різкого падіння української економіки у 2014 році - ситуація стабілізувалася і повернулася до режиму постійного зростання. Вона зазначила, що золотовалютні резерви на сьогодні - найвищі за останніх 5 років.

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