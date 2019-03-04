НБУ пополнил резервы на межбанке на 478 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Национальный банк Украины за 2 месяца - со 2 января по 1 марта - купил на межбанковском валютном рынке на 477 580 000 долл. больше, чем продал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
За указанный период регулятор купил на межбанке 534,90 млн долл., продал - 57,33 млн долл.
В том числе в феврале НБУ купил 327 млн долл., а продал всего 3 млн долл.
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Как сообщал УНН, чистые международные резервы Национального банка Украины в января 2019 года уменьшились на 0,5% - до 9 млрд 592 млн долл. по текущему курсу, по сравнению с предыдущим месяцем .
Кроме того, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что после резкого падения украинской экономики в 2014 году - ситуация стабилизировалась и вернулась к режиму постоянного роста. Она отметила, что золотовалютные резервы на сегодня - самые высокие за последние 5 лет.