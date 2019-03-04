НБУ пополнил резервы на межбанке на 478 млн долларов

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 22706 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 116284 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 119871 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122347 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121516 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 152810 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117189 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141228 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145144 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130483 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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7 марта, 12:17 • 104645 просмотра
Актуальное
НБУ пополнил резервы на межбанке на 478 млн долларов

НБУ пополнил резервы на межбанке на 478 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 8235 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Национальный банк Украины за 2 месяца - со 2 января по 1 марта - купил на межбанковском валютном рынке на 477 580 000 долл. больше, чем продал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

За указанный период регулятор купил на межбанке 534,90 млн долл., продал - 57,33 млн долл.

В том числе в феврале НБУ купил 327 млн долл., а продал всего 3 млн долл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ в прошлом году нарастил чистые международные резервы на 44,6%

Как сообщал УНН, чистые международные резервы Национального банка Украины в января 2019 года уменьшились на 0,5% - до 9 млрд 592 млн долл. по текущему курсу, по сравнению с предыдущим месяцем .

Кроме того, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что после резкого падения украинской экономики в 2014 году - ситуация стабилизировалась и вернулась к режиму постоянного роста. Она отметила, что золотовалютные резервы на сегодня - самые высокие за последние 5 лет.

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