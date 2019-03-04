НБУ пополнил резервы на межбанке на 478 млн долларов

За указанный период регулятор купил на межбанке 534,90 млн долл., продал - 57,33 млн долл.



В том числе в феврале НБУ купил 327 млн долл., а продал всего 3 млн долл.



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Как сообщал УНН, чистые международные резервы Национального банка Украины в января 2019 года уменьшились на 0,5% - до 9 млрд 592 млн долл. по текущему курсу, по сравнению с предыдущим месяцем .



Кроме того, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что после резкого падения украинской экономики в 2014 году - ситуация стабилизировалась и вернулась к режиму постоянного роста. Она отметила, что золотовалютные резервы на сегодня - самые высокие за последние 5 лет.