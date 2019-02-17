Українські золотовалютні резерви найвищі за останні 5 років - голова Мінфін

Маркарова підкреслила, що до 2014 року економіка України була “хворою”, а потім відчувала сильний вплив російської агресії, тому головним завданням уряду було стабілізувати її.

“Це було зроблено. Зараз вже 12 кварталів поспіль економіка України зростає. Якщо подивитися на результат, якого ми досягли за попередні 4 роки, звичайно, він незвичайний, якщо можна так сказати. І мало хто вірив насправді, що нам вдасться так швидко стабілізувати економіку і повернутися вже, можна сказати, до стабільного зростання”, — заявила вона.

Вона прокоментувала сучасний стан золотовалютних резервів.

“Інфляція — менше 10%. Золотовалютні резерви на сьогодні — найвищі за останніх 5 років. Якщо говорити про ситуацію макроекономічну, то вона є досить стабільною на сьогоднішній день”, — розповіла Маркарова.

За її словами, якщо українська економіка розвиватиметься теперішніми темпами, то наздожене Польщу через 50 років.

“І якщо Україна збереже статус-кво такий, як зараз, то для того, щоб наздогнати Польщу, таку, як вона є сьогодні, треба 50 років. Це, звичайно, для нас задовгий термін. І ми точно плануємо і маємо рецепти, як зробити, щоб наздогнати швидше”, — зазначила міністр.

Як повідомляв УНН, Міністр фінансів України Оксана Маркарова розповіла, що за останні два роки низка іноземних компаній відкрили в Україні свої підприємства.