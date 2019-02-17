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Украинские золотовалютные резервы самые высокие за последние 5 лет - глава Минфин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что после резкого падения украинской экономики в 2014 году - ситуация стабилизировалась и вернулась к режиму постоянного роста. Она отметила, что золотовалютные резервы на сегодня - самые высокие за последние 5 лет. Об этом она сказала в интервью изданию Радио Свобода, передает УНН.

Маркарова подчеркнула, что к 2014 году экономика Украины была “больной”, а затем испытывала сильное влияние российской агрессии, поэтому главной задачей правительства было стабилизировать ее.

“Это было сделано. Сейчас уже 12 кварталов подряд экономика Украины растет. Если посмотреть на результат, которого мы достигли за предыдущие 4 года, конечно, он необычен, если можно так сказать. И мало кто верил, на самом деле, что нам удастся так быстро стабилизировать экономику и вернуться уже, можно сказать, к стабильному росту”, - заявила она.

Она прокомментировала современное состояние золотовалютных резервов.

“Инфляция — менее 10%. Золотовалютные резервы на сегодня — самые высокие за последние 5 лет. Если говорить о ситуации макроэкономической, то она достаточно стабильна на сегодняшний день”, - рассказала Маркарова.

По ее словам, если украинская экономика будет развиваться нынешними темпами, то догонит Польшу через 50 лет.

“И если Украина сохранит статус-кво такой, как сейчас, то для того, чтобы догнать Польшу, такую, как она есть сегодня, надо 50 лет. Это, конечно, для нас длинный срок. И мы точно планируем и имеем рецепты, как сделать, чтобы догнать быстрее”, - отметила министр.

Как сообщал УНН, Министр финансов Украины Оксана Маркарова рассказала, что за последние два года ряд иностранных компаний открыли в Украине свои предприятия.

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