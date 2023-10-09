НБУ підняв офіційний курс гривні до долара вдруге від початку місяця

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У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, який він встановлює на 9 жовтня, на 3,89 коп. до 36,5827 UAH/USD.

НБУ востаннє знизив офіційний курс гривні в кінці липня 2022 року, а до того — на початку повномаштабного вторгнення країни-агресора рф в Україну.

Новий офіційний курс гривні до долара аналітики пояснюють тим, що гривня зміцнилась на міжбанківському валютному ринку. Торгівля на Bloomberg (основний майданчик) сьогодні починалася на 36,575 грн/$ і лише раз сходила ненадовго догори — до 36,585 грн/$. А після безготівкового долара планомірно спускався вниз: спочатку на 36,56 грн/$, а потім і до 36,54 грн/$ — де було укладено третину угод сьогоднішнього дня і закрився ринок.

Згідно з опублікованої статистики, минулого тижня на міжбанківському валютному ринку Національний банк України продав рекордні 1,16 млрд дол. США.

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Нагадаємо

Вперше від липня 2022 року Нацбанк підвищив офіційний курс на початку жовтня. Зокрема, на 4 жовтня вони встановили його на рівні 36,59 грн за дол