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НБУ поднял официальный курс гривны к доллару во второй раз с начала месяца

НБУ поднял официальный курс гривны к доллару во второй раз с начала месяца

Киев • УНН

 • 1130271 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Нацбанк укрепил официальный курс гривны, повысив его на 10 октября, на 3,00 копейки. Согласно опубликованным данным с завтрашнего дня гривна к доллару будет стоить 36,5527 UAH/USD, передает УНН.

Детали

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 октября, на 3,89 коп. до 36,5827 UAH/USD.

НБУ последний раз снизил официальный курс гривны в конце июля 2022 года, а до этого – в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора рф в Украину.

Новый официальный курс гривны к доллару аналитики объясняют тем, что гривня укрепилась на межбанковском валютном рынке. Торговля на Bloomberg (основная площадка) сегодня начиналась на 36,575 грн/$ и только раз сходила ненадолго вверх — до 36,585 грн/$. А после безналичного доллара планомерно спускался вниз: сначала на 36,56 грн/$, а затем и до 36,54 грн/$ — где была заключена треть сделок сегодняшнего дня и закрылся рынок.

Согласно опубликованной статистике, на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке Национальный банк Украины продал рекордные 1,16 млрд дол. США.

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Напомним

Впервые с июля 2022 года Нацбанк повысил официальный курс в начале октября. В частности, на 4 октября они установили его на уровне 36,59 грн за долл.

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