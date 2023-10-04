"Гривня не здійснила політ у космос": голова НБУ підсумував перший день після відміни фіксованого курсу

Цитата

"Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос", який пророкували російські ІПСО. А якщо врахувати, що ще вчора курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 грн/дол. (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася", - зазначив Пишний.

Він вказав, що якщо бути точним – до 36,5901 грн/дол. "Так, це вище, ніж офіційний курс, який діяв учора, але лише на 0,06%", - вказав Пишний.

"Зростання попиту на ринку є для нас очікуваним. Природньо, що валютний ринок намагається протестувати рішучість НБУ. НБУ продав стільки, скільки потрібно, щоб задовольнити цей попит. І це ще раз підтверджує той факт, що в нас немає "червоних ліній" у частині інтервенцій", - наголосив голова НБУ.

Він зауважив, що мета регулятора – зберегти курсову стійкість. "Переконаний, що, коли ринок зрозуміє, що НБУ не планує відпускати гривню у вільне плавання, інтервенції поступово стабілізуються", - зазначив Пишний.

"Коливання курсу будуть, але в обидва боки і дуже несуттєві. Натомість учасники ринку зможуть поступово пригадати, як це - працювати за нормальних умов, а фінансова система та економіка – ліпше адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх шоків", - підсумував голова НБУ.

Доповнення

Національний банк України з 3 жовтня впровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.

В обмінниках українських банків курс гривні до долара у перший день після цього рішення встановився на рівні 38,2 грн за дол. для продажу проти майже 36,57 грн за дол. офіційного курсу НБУ після рішення відмовитися від фіксованого курсу вперше з початку війни.

В експертному середовищі вказують, що після рішення НБУ очікується, що курс долара буде перебувати в певній турбулентності, проте має стабілізуватися через місяць.