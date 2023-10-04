"Гривна не совершила полет в космос": глава НБУ подытожил первый день после отмены фиксированного курса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В первый день после отказа от фиксированного курса спрос на валюту в Украине вырос, но это было ожидаемо. Колебания курса будут, но в обе стороны и очень несущественные. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в Facebook, пишет УНН.
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"После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос", который предсказывали российские ИПСО. А если учесть, что еще вчера курс продажи валюты на межбанке был близким к 36,9 грн/долл. (официальный курс +1%), то она даже несколько укрепилась", - отметил Пышный.
Он указал, что если быть точным – до 36,5901 грн/долл. "Да, это выше, чем официальный курс, который действовал вчера, но лишь на 0,06%", - указал Пышный.
"Рост спроса на рынке является для нас ожидаемым. Естественно, что валютный рынок пытается протестировать решимость НБУ. НБУ продал столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить этот спрос. И это еще раз подтверждает тот факт, что у нас нет "красных линий" в части интервенций", - подчеркнул глава НБУ.
Он отметил, что цель регулятора – сохранить курсовую устойчивость. "Убежден, что, когда рынок поймет, что НБУ не планирует отпускать гривну в свободное плавание, интервенции постепенно стабилизируются", - отметил Пышный.
"Колебания курса будут, но в обе стороны и очень несущественные. Зато участники рынка смогут постепенно вспомнить, как это - работать в нормальных условиях, а финансовая система и экономика – лучше адаптироваться к внешним и внутренним шокам", - подытожил глава НБУ.
Дополнение
Национальный банк Украины с 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.
В обменниках украинских банков курс гривны к доллару в первый день после этого решения установился на уровне 38,2 грн за долл. для продажи против почти 36,57 грн за долл. официального курса НБУ после решения отказаться от фиксированного курса впервые с начала войны.
В экспертной среде указывают, что после решения НБУ ожидается, что курс доллара будет находиться в определенной турбулентности, однако должен стабилизироваться через месяц.