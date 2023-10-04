"Гривна не совершила полет в космос": глава НБУ подытожил первый день после отмены фиксированного курса

КИЕВ. 4 октября. УНН. В первый день после отказа от фиксированного курса спрос на валюту в Украине вырос, но это было ожидаемо. Колебания курса будут, но в обе стороны и очень несущественные. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в Facebook, пишет УНН.