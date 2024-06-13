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НБУ очікує надходження в 2,2 млрд дол. США від МВФ в цьому місяці

НБУ очікує надходження в 2,2 млрд дол. США від МВФ в цьому місяці

Київ • УНН

 • 13414 перегляди

Цього місяця Україна очікує отримати $2,2 млрд від МВФ та €1,9 млрд від ЄС для фінансування бюджетних потреб та поповнення валютних резервів.

Національний банк очікує отримати 2,2 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду в поточному місяці та 1,9 млрд євро від ЄС. Про це заявив Голова Національного банку Андрій Пишний під час монетарного брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі

У Нацбанку повідомляють, що фінансування бюджетних потреб України у травні та на початку червня в основному забезпечувалося завдяки коштам, отриманим від міжнародних партнерів у попередні періоди. Також очікується, що в найближчі тижні зросте обсяг зовнішньої фінансової допомоги.

Зокрема, уже досягнуто угоди на рівні персоналу за четвертим переглядом програми розширеного фінансування, тож у поточному місяці очікується надходження 2,2 млрд дол. США від МВФ додатково до 1,9 млрд євро від ЄС

- сказав Пишний.

Нагадаємо

Кошти в розмірі 2,2 мільярда доларів, виділені Україні МВФ, будуть спрямовані на фінансування бюджетних потреб і поповнення золотовалютних резервів Національного банку.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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