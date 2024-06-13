НБУ ожидает поступления в 2,2 млрд долл. США от МВФ в этом месяце

Национальный банк ожидает получить 2,2 млрд долларов от Международного валютного фонда в текущем месяце и 1,9 млрд евро от ЕС. Об этом заявил Председатель Национального банка Андрей Пышный во время монетарного брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

В Нацбанке сообщают, что финансирование бюджетных потребностей Украины в мае и в начале июня в основном обеспечивалось благодаря средствам, полученным от международных партнеров в предыдущие периоды. Также ожидается, что в ближайшие недели возрастет объем внешней финансовой помощи.

В частности, уже достигнуто соглашение на уровне персонала по четвертому пересмотру программы расширенного финансирования, поэтому в текущем месяце ожидается поступление 2,2 млрд долл. США от МВФ дополнительно к 1,9 млрд евро от ЕС - сказал Пышный.

Напомним,

Средства в размере 2,2 миллиарда долларов, выделенные Украине МВФ, будут направлены на финансирование бюджетных потребностей и пополнение золотовалютных резервов Национального банка.