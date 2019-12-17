НБА: Михайлюк взяв участь у виграші "Детройта" над "Х'юстоном"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Регулярний сезон НБА продовжився поєдинком "Х'юстон Рокетс" із "Детройт Пістонс" Святослава Михайлюка, передає кореспондент УНН.
Попри відсутність одного з лідерів “Детройта” Андре Драммонда та статус записного аутсайдера, саме клуб українця вийшов на перевагу в +15 очок в середині 3-ї чверті.
Надалі “поршні” не дали шансу господарям наздогнати себе та святкували звитягу 115:107.
Примітно, що у другій половині зустрічі на паркет не виходив інший зірковий виконавець “Пістонс” Блейк Гріффін.
Михайлюк відіграв тільки 5 хвилин на паркеті за які тричі був неточним при кидках з-за дуги.
Додамо, “Детройт” має 11 перемог при 15 поразках.