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НБА: Михайлюк взяв участь у виграші "Детройта" над "Х'юстоном"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Регулярний сезон НБА продовжився поєдинком "Х'юстон Рокетс" із "Детройт Пістонс" Святослава Михайлюка, передає кореспондент УНН.

Попри відсутність одного з лідерів “Детройта” Андре Драммонда та статус записного аутсайдера, саме клуб українця вийшов на перевагу в +15 очок в середині 3-ї чверті.

Надалі “поршні” не дали шансу господарям наздогнати себе та святкували звитягу 115:107.

Примітно, що у другій половині зустрічі на паркет не виходив інший зірковий виконавець “Пістонс” Блейк Гріффін.

Михайлюк відіграв тільки 5 хвилин на паркеті за які тричі був неточним при кидках з-за дуги.

Додамо, “Детройт” має 11 перемог при 15 поразках.

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