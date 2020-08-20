Названо найбільших імпортерів коньяку в Україну

Названо найбільших імпортерів коньяку в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У січні-червні цього року Україна імпортувала коньяку на 2 млн доларів. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Найбільше коньяку поставили українцям французи - на 1,4 млн доларів. Далі у списку латвійці - на 228 тис. доларів та німці - на 140 тис. доларів.
Протягом звітного періоду Україна імпортувала коньяк також з ОАЕ (19,5 тис. доларів), з Литви (23 тис. доларів), з Польщі (3,4 тис. доларів).
Експорт коньяку Україною за 6 місяців цього року становив 629 тис. доларів.
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Між тим, вітчизняний коньяк наші споживачі купують охочіше за іноземний. А ще – за рік споживання коньяку в Україні зросло на 15,4%.
Нагадаємо, що до ТОП-3 найбільш уживаних сьогодні ТМ вказаного напою належать: "Шустов", "Ужгородський" та Koktebel.