Названы крупнейшие импортеры коньяка в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В январе-июне этого года Украина импортировала коньяка на 2 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Больше всего коньяка поставили украинцам французы - на 1,4 млн долларов. Далее в списке латыши - на 228 тыс. долларов и немцы - 140 тыс. долларов.
В течение отчетного периода Украина импортировала коньяк также из ОАЭ (19,5 тыс. долларов), из Литвы (23 тыс. долларов), из Польши (3,4 тыс. долларов).
Экспорт коньяка Украиной за 6 месяцев этого года составил 629 тыс. долларов.
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Между тем, отечественный коньяк наши потребители покупают охотнее иностранного. А еще - за год потребление коньяка в Украине выросло на 15,4%.
Напомним, что в ТОП-3 наиболее употребляемых сегодня ТМ указанного напитка относятся: "Шустов", "Ужгородский" и Koktebel.