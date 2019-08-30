Названо ім'я загиблого сьогодні на Донбасі українського військового

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського на свої сторінці у Facebook назвала ім’я військовослужбовця, який загинув сьогодні на Донбасі, пише УНН.

“Сьогодні, близько 09.00, поблизу населеного пункту Водяне, від ворожого обстрілу в бік позицій наших захисників, отримав несумісне з життям поранення наш побратим — молодший сержант Савінов Сергій Васильович”, — вказано у повідомленні.

Військові також додали: “Ворожа російська куля забрала життя морпіха, що боронив цілісність і суверенітет, мир та спокій в домівках українського народу. Командування та вся бойова родина морських піхотинців висловлює щирі співчуття рідним Сергія”.

Як повідомляв УНН, від початку поточної доби, станом на 12:00 нашими захисниками зафіксовано чотири прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ, внаслідок прицільних ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець.

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