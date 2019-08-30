Названо имя погибшего сегодня в Донбассе украинского военного
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского на своей странице в Facebook назвала имя военнослужащего, погибшего сегодня на Донбассе, пишет УНН.
“Сегодня, около 09.00, вблизи населенного пункта Водяное, от вражеского обстрела в сторону позиций наших защитников, получил несовместимое с жизнью ранение наш собрат — младший сержант Савинов Сергей Васильевич”, — указано в сообщении.
Военные также добавили: “Враждебная российская пуля унесла жизнь морпеха, который защищал целостность и суверенитет, мир и покой в домах украинского народа. Командование и вся боевая семья морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным Сергея”.
Как сообщал УНН, с начала текущих суток, по состоянию на 12:00 нашими защитниками зафиксировано четыре прицельных обстрелы со стороны российско-оккупационных войск, в результате прицельных вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий.