Названо имя погибшего сегодня в Донбассе украинского военного

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
06:35 • 4265 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113488 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124297 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115785 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121602 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126171 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151379 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150816 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Названо имя погибшего сегодня в Донбассе украинского военного

Названо имя погибшего сегодня в Донбассе украинского военного

Киев  •  УНН

 • 12369 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского на своей странице в Facebook назвала имя военнослужащего, погибшего сегодня на Донбассе, пишет УНН.

“Сегодня, около 09.00, вблизи населенного пункта Водяное, от вражеского обстрела в сторону позиций наших защитников, получил несовместимое с жизнью ранение наш собрат — младший сержант Савинов Сергей Васильевич”, — указано в сообщении.

Военные также добавили: “Враждебная российская пуля унесла жизнь морпеха, который защищал целостность и суверенитет, мир и покой в домах украинского народа. Командование и вся боевая семья морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным Сергея”.

Как сообщал УНН, с начала текущих суток, по состоянию на 12:00 нашими защитниками зафиксировано четыре прицельных обстрелы со стороны российско-оккупационных войск, в результате прицельных вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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