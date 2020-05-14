Названа дата відновлення чемпіонату Португалії з футболу

Датою відновлення чемпіонату назване 4 червня. У перший день відновлення відбудуться один або кілька матчів 25-го туру.

Примітно, що командам залишилося зіграти десять турів. Очолює турнірну таблицю "Порту" - 60 очок. Переслідує лідера "Бенфіка" - у "орлів" на один заліковий пункт менше. На третьому і четвертому місцях знаходиться "Брага" (46 балів) і "Спортінг" (42) відповідно.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про перші зараження коронавірусною хворобою серед футболістів чемпіонату Португалії.