Названа дата відновлення чемпіонату Португалії з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Чергова європейська футбольна першість оголосила дату відновлення змагань після спалаху коронавірусної хвороби, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу португальської Прем'єр-ліги.
Датою відновлення чемпіонату назване 4 червня. У перший день відновлення відбудуться один або кілька матчів 25-го туру.
Примітно, що командам залишилося зіграти десять турів. Очолює турнірну таблицю "Порту" - 60 очок. Переслідує лідера "Бенфіка" - у "орлів" на один заліковий пункт менше. На третьому і четвертому місцях знаходиться "Брага" (46 балів) і "Спортінг" (42) відповідно.
Нагадаємо, напередодні стало відомо про перші зараження коронавірусною хворобою серед футболістів чемпіонату Португалії.