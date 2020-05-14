Названа дата возобновления чемпионата Португалии по футболу

Датой возобновления чемпионата названо 4 июня. В первый день возобновления состоятся один или несколько матчей 25-го тура.

Примечательно, что командам осталось сыграть десять туров. Возглавляет турнирную таблицу “Порту” — 60 очков. Преследует лидера “Бенфика” — у “орлов” на один зачетный пункт меньше. На третьем и четвертом местах находится “Брага” (46 баллов) и “Спортинг” (42) соответственно.

Напомним, накануне стало известно о первых заражения коронавирусной болезнью среди футболистов чемпионата Португалии.