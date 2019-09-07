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Найвищий пік Швеції втратив свій статус через танення льоду

Найвищий пік Швеції втратив свій статус через танення льоду

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Найвища гірська вершина Швеції більше не може претендувати на цей статус. Південний пік гори Кебнекайсе зменшився в зв’язку з таненням льодовика на тлі потепління в Арктиці, повідомляє в п’ятницю, 6 вересня, УНН, спираючись на інформацію британської газети The Guardian та DW.

Танення льодовика на південному піку зафіксували вчені із Стокгольмського університету. Вершини гори Кебнекайсе вперше було виміряно в 1880 році, і тоді південний пік був значно вище північного. У 2019 висота північного, що не покритого льодом піку становила близько 2097 метрів, що на 1,2 метра вище південного.

“Це досить символічно. Це ясний сигнал усім в Швеції, що речі міняються”, — заявила професор кафедри фізичної географії Стокгольмського університету Гунхільда ​​Нініс Росквіст.

За словами Росквіста, вчені ще в минулому році підозрювали, що південний пік Кебнекайсе поступився в розмірах північному, проте в 2018 році вони не змогли провести точних вимірювань.

“Тепер ми можемо сказати з упевненістю: похибка наших вимірів не перевищує пари сантиметрів”, — підкреслила професор.

C 1960-х років південний пік Кебнекайсе зменшився вже на 24 метри. Особливо активно льодовик танув в останні два десятиліття: з кожним роком вершина втрачала в середньому один метр в висоті. Ймовірно, в зимовий період за рахунок приросту льоду вона відновить свій статус, проте, як підкреслює Росквіст, це лише тимчасове явище. “Настала чітка тенденція, і це очевидно”, — зазначила професор.

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З XIX століття середня температура поверхні Землі підвищилася на 1 градус Цельсія і продовжує стрімко зростати. За прогнозами експертів, вона підвищиться на 2-3 градуси до кінця XXI століття, якщо кількість викидів вуглекислого газу залишиться колишнім.

Через підвищення температури поверхні планети на 2 градуси за Цельсієм 280 млн чоловік стануть “кліматичними біженцями”, попереджає Міжурядова група експертів зі зміни клімату. Кліматологи закликають людей істотно скоротити обсяги викидів вуглекислого газу в атмосферу, інакше близько 30 відсотків поверхні вічної мерзлоти розтане до кінця XXI століття.

Як повідомляв УНН, метеорологічна станція Швеції зафіксувала максимальну в історії температуру в Арктиці — 34,8 градуса тепла за Цельсієм.

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