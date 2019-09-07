Найвищий пік Швеції втратив свій статус через танення льоду

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Найвища гірська вершина Швеції більше не може претендувати на цей статус. Південний пік гори Кебнекайсе зменшився в зв’язку з таненням льодовика на тлі потепління в Арктиці, повідомляє в п’ятницю, 6 вересня, УНН, спираючись на інформацію британської газети The Guardian та DW.