Самый высокий пик Швеции потерял свой статус из-за таяния льда

Таяние ледника на южном пике зафиксировали ученые из Стокгольмского университета. Вершины горы Кебнекайсе впервые были измерены в 1880 году, и тогда южный пик был значительно выше северного. В 2019 года высота северного, не покрытого льдом пика, составляла около 2097 метров, что на 1,2 метра выше южного.

“Это весьма символично. Это ясный сигнал всем в Швеции, что вещи меняются”, — заявила профессор кафедры физической географии Стокгольмского университета Гунхильда Нинис Росквист.

По словам Росквиста, ученые еще в прошлом году подозревали, что южный пик Кебнекайс уступил в размерах северном, однако в 2018 году они не смогли провести точных измерений.

“Теперь мы можем сказать с уверенностью: погрешность наших измерений не превышает пары сантиметров”, — подчеркнула профессор.

C 1960-х годов южный пик Кебнекайс уменьшился уже на 24 метра. Особенно активно ледник таял в последние два десятилетия: с каждым годом вершина теряла в среднем один метр в высоте. Вероятно, в зимний период за счет прироста льда он восстановит свой статус, однако, как подчеркивает Росквист, это лишь временное явление. “Наступила четкая тенденция, и это очевидно”, — отметила профессор.

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С XIX века средняя температура поверхности Земли повысилась на 1 градус Цельсия и продолжает стремительно расти. По прогнозам экспертов, она повысится на 2-3 градуса к концу XXI века, если количество выбросов углекислого газа останется прежним.

Из-за повышения температуры поверхности планеты на 2 градуса по Цельсию 280 млн человек станут “климатическими беженцами”, предупреждает Межправительственная группа экспертов по изменению климата. Климатологи призывают людей существенно сократить объемы выбросов углекислого газа в атмосферу, иначе около 30 процентов поверхности вечной мерзлоты растает к концу XXI века.

Как сообщал УНН, метеорологическая станция Швеции зафиксировала максимальную в истории температуру в Арктике — 34,8 градуса тепла по Цельсию.