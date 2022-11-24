Найскладніша ситуація зберігається на Донецькому напрямку - Міноборони

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«Найскладніша ситуація протягом минулого тижня й зараз зберігається на Донецькому напрямку. Російські загарбники ведуть там наступальні дії. Наші воїни мужньо тримають оборону, мужньо відбивають десятки російських атак. На минулому тижні були дні, коли більше сотні відбивали за день ЗСУ», - розповіла Маляр.

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За її словами, після відведення угрупування військ з окупованих територій Херсонської області на правому березі Дніпра рашисти готуються до оборони вздовж всієї лінії зіткнення.

«На Херсонщині путінська армія укріплює нові рубежі оборони та здійснює обстріли населених пунктів й наших позицій на правому березі Дніпра», - сказала Маляр.

Доповнення

росія продовжує передислокацію військ з Херсонської області на інші напрямки. У Донецьку область «кидають» мобілізаційний резерв, серед яких студенти.

У Генштабі повідомляли раніше, що росія дуже хоче встановити контроль над Донецькою областю, проте вона може нарощувати свої сили і на Запорізькому, і на Луганському напрямках.