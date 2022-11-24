Самая сложная ситуация сохраняется на Донецком направлении - Минобороны

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«Самая сложная ситуация на прошлой неделе и сейчас сохраняется на Донецком направлении. Российские захватчики ведут там наступательные действия. Наши воины мужественно держат оборону, мужественно отражают десятки российских атак. На прошлой неделе были дни, когда более сотни отбивали за день ВСУ», – рассказала Маляр.

Детали

По ее словам, после отвода группировки войск с оккупированных территорий Херсонской области на правом берегу Днепра рашисты готовятся к обороне вдоль всей линии столкновения.

«В Херсонской области путинская армия укрепляет новые рубежи обороны и производит обстрелы населенных пунктов и наших позиций на правом берегу Днепра», - сказала Маляр.

Дополнение

россия продолжает передислокацию войск из Херсонской области на другие направления. В Донецкую область «бросают» мобилизационный резерв, среди которых студенты.

В Генштабе сообщали ранее, что россия очень хочет установить контроль над Донецкой областью, однако она может наращивать свои силы и на Запорожском, и на Луганском направлениях.