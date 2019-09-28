Наїзд потяга на трьох людей на Запоріжжі: відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. На Запоріжжі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі трьох людей внаслідок наїзду потяга. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Запорізькій області, передає кореспондент УНН.
Нагадаємо, 27 вересня, близько 21-ї години вечора, у Вільнянську Запорізької області потяг збив двох чоловіків та жінку.
За попередніми даними, люди йшли по залізничній колії та потрапили під швидкістний потяг. Прибувші на місце події лікарі констатували смерть двох чоловіків, приблизно 35 та 45 років, та жінки, приблизно 50 років.
У ГУ Нацполіції України в Запорізькій області повідомили, що особу одного загиблого встановлено. Ним виявився чоловік 1972 року народження.
"Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України", - зазначили в поліції.
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