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Наезд поезда на трех человек на Запорожье: открыто уголовное производство

Киев • УНН

 • 12834 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Запорожской области правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели трех человек в результате наезда поезда. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области, передает корреспондент УНН.

Наезд поезда на трех человек на Запорожье: открыто уголовное производство

Напомним, 27 сентября, около 21 часов вечера, в Вольнянске Запорожской области поезд сбил двух мужчин и женщину.

По предварительным данным, люди шли по железнодорожному пути и попали под скоростной поезд. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть двух мужчин, примерно 35 и 45 лет, и женщины, примерно 50 лет.

В ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области сообщили, что личность одного погибшего установлена. Им оказался мужчина 1972 года рождения.

"Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

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