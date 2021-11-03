Наявність в Україні НАБУ та ВАКС суперечить Конституції, а отже, всі їхні рішення можуть визнати незаконними - адвокат Кравець

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“Навіть якщо адміністративний суд прийме рішення і вкаже це все — на ситуацію з визнанням цих осіб іноземними агентами це ніяк не вплине. Тобто їх ніхто не буде притягувати до кримінальної відповідальності, і вони далі продовжать виконувати свою роботу”, — прокоментував він.

Але це буде яскравим показником того, що Україна перебуває під зовнішнім управлінням, а держава не діє і не захищає національні інтереси, допускаючи до роботи в правоохоронні органи так званих іноземних агентів, вважає Кравець.

“Взагалі наявність НАБУ і ВАКС суперечить чинній Конституції. Тому що, по-перше, що стосується ВАКСу — заборонено створювати спеціальні суди, а це спеціальний суд. А що стосується НАБУ — даний правоохоронний орган фактично не підпорядковується державній владі, а знаходиться під повним контролем, на мій погляд, посольства США”, — пояснив він.

Адвокат додає, що якщо структура суперечить Конституції України, то і всі рішення НАБУ і ВАКСу можна назвати неконституційними.

“Я думаю, що з усіма вироками ВАКС так і станеться в дальшому. Коли врешті-решт в Україні встановиться демократична влада, то після визнання КСУ незаконності ВАКСа фактично всі вироки, які були ними прийняті будуть визнані незаконними”, — резюмував адвокат.

Додамо

Окружний адміністративний суд Києва просять визнати протиправною бездіяльність, зокрема, Центру протидії дезінформації, яка виражається у відсутності офіційних заяв про визнання або спростування оприлюднених у ЗМІ відомостей про те, що керівники НАБУ Артем Ситник і Гізо Углава — агенти спецслужб США.

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У жовтні Верховна Рада прийняла закон Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (№ 5459-1).

Відповідно до прийнятого документа, НАБУ мав стати центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, а це унеможливить втручання КМУ в його діяльність.

Також документ визначав особливості застосування законодавства про держслужбу для незалежності НАБУ, регулював конкурсний відбір директора.

Водночас, по-перше, наданий НАБУ статус органу виконавчої влади зі спецстатусом не передбачений Конституцією, по-друге, участь іноземців в аудиті діяльності бюро порушує принципи суверенітету України.