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Наличие в Украине НАБУ и ВАКС противоречит Конституции, а значит все их решения могут признать незаконными - адвокат Кравец

Киев • УНН

 • 17419 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Независимо от того, будут ли представлены подтверждения связи Артема Сытника и Гизо Углавы со спецслужбами других государств, наличие в Украине таких органов, как НАБУ и ВАКС не предусмотрено Конституцией Украины. Об этом в комментарии УНН рассказал адвокат Ростислав Кравец, комментируя поступление в Окружной админсуд Киева иска о “спецагентах” в антикоррупционном бюро.

Наличие в Украине НАБУ и ВАКС противоречит Конституции, а значит все их решения могут признать незаконными - адвокат Кравец

Цитата

“Даже если Административный суд примет решение и укажет это все — на ситуацию с признанием этих лиц иностранными агентами это никак не повлияет. То есть их никто не будет привлекать к уголовной ответственности, и они дальше продолжат исполнять свою работу”, — прокомментировал он.

Но это будет ярким показателем того, что Украина находится под внешним управлением, а государство бездействует и не защищает национальные интересы, допуская к работе в правоохранительные органы так называемых иностранных агентов, считает Кравец.

“Вообще наличие НАБУ и ВАКС противоречит действующей Конституции. Потому что, во-первых, что касается ВАКСа — запрещено создавать специальные суды, а это специальный суд. А что касается НАБУ — данный правоохранительный орган фактически не подчиняется государственным властям, а находится под полным контролем, на мой взгляд, посольства США”, — пояснил он.

Адвокат добавляет, что если структура противоречит Конституции Украины, то и все решения НАБУ и ВАКСа можно назвать неконституционными.

“Я думаю, что со всеми приговорами ВАКС так и произойдет в дальейшем. Когда в конце концов в Украине установится демократическая власть, то после признания КСУ незаконности ВАКСа фактически все приговоры, которые были ими приняты будут признаны незаконными”, — резюмировал адвокат.

Добавим

Окружной административный суд Киева просят признать противоправной бездеятельность, в частности, Центра противодействия дезинформации, которая выражается в отсутствии официальных заявлений о признании или опровержении обнародованных в СМИ сведений о том, что руководители НАБУ Артем Сытник и Гизо Углава — агенты спецслужб США.

По теме

В октябре Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№ 5459-1).

В соответствии с принятым документом, НАБУ должен был стать центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, а это сделает невозможным вмешательство КМУ в его деятельность.

Также документ определял особенности применения законодательства о госслужбе для независимости НАБУ, регулировал конкурсный отбор директора.

В то же время, во-первых, предоставленный НАБУ статус органа исполнительной власти со спецстатусом не предусмотрен Конституцией, во-вторых, участие иностранцев в аудите деятельности бюро нарушает принципы суверенитета Украины.

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