"Навряд чи може собі дозволити": британська розвідка оцінила наслідки втрати росією кількох А-50
Київ • УНН
росія, ймовірно, припинила польоти своїх літаків підтримки А-50 в Україні після втрати двох літаків, що значно погіршить її ситуаційну обізнаність і здатність підтримувати наземні війська.
росія, швидше за все, припинила польоти своїх літаків підтримки в Україні після втрати другого літака А-50, що значно погіршить її ситуаційну поінформованість і здатність підтримувати наземні війська, і для заповнення прогалини в можливостях росія може спробувати повернути в експлуатацію раніше законсервовані А-50, ідеться у звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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"Через тиждень після втрати другого літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У росія, швидше за все, припинила польоти (авіа)флоту на підтримку операцій в Україні. Це, імовірно, триватиме доти, доки будуть проводитися внутрішні розслідування з приводу нездатності захистити ще один цінний інструмент та способи пом'якшення загрози, яку продовжує представляти українська ППО", - вказали у МО Британії.
У британській розвідці оцінили, що для рф "втрата цієї спроможності, що забезпечує щоденне командування та контроль над російськими повітряними операціями, імовірно, значно погіршить ситуаційну поінформованість, що забезпечується льотним екіпажам".
"Цей пробіл у спроможностях росія навряд чи може собі дозволити у спірному повітряному просторі сходу та півдня України", - зазначається у звіті МО Британії.
Британські розвідники констатують, що "цілком імовірно, що росії доведеться вивчити варіанти подолання цієї прогалини, включаючи перепрофілювання літаків та прийняття більшого ризику для забезпечення ефективної повітряної підтримки, яку вимагають її сухопутні війська, але, швидше за все, не отримують".
"Це тривала проблема, яка майже напевно загострилася з виведенням з операцій підтримки A-50. Втома планера та екіпажу майже напевно посилиться, коли А-50 все-таки повернеться до експлуатації, а парк літаків буде все більш розтягнутим", - зазначили у МО Британії.
"Цілком можливо, що росія може спробувати повернути в експлуатацію раніше законсервовані планери А-50, щоб полегшити цю ситуацію", - припустили у британській розвідці.
російські літаки А-50 вже шостий день не з'являються над Азовським морем - Ігнат02.03.24, 12:21 • 24282 перегляди