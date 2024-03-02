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"Вряд ли может себе позволить": британская разведка оценила последствия потери рф нескольких А-50

"Вряд ли может себе позволить": британская разведка оценила последствия потери рф нескольких А-50

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 12:09  •  5177 просмотра

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россия, вероятно, прекратила полеты своих самолетов поддержки А-50 в Украине после потери двух самолетов, что значительно ухудшит ее ситуационную осведомленность и способность поддерживать наземные войска.

россия, скорее всего, прекратила полеты своих самолетов поддержки в Украине после потери второго самолета А-50, что значительно ухудшит ее ситуационную осведомленность и способность поддерживать наземные войска, и для заполнения пробела в возможностях рф может попытаться вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные А-50, говорится в отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

"Через неделю после потери второго самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У россия, скорее всего, прекратила полеты (авиа)флота в поддержку операций в Украине. Это, вероятно, продлится до тех пор, пока будут проводиться внутренние расследования по поводу неспособности защитить еще один ценный инструмент и способы смягчения угрозы, которую продолжает представлять украинская ПВО", - указали в МО Великобритании.

В британской разведке оценили, что для рф "потеря этой способности, обеспечивающей ежедневное командование и контроль над российскими воздушными операциями, вероятно, значительно ухудшит ситуационную осведомленность, обеспечиваемую летным экипажам".

"Этот пробел в возможностях россия вряд ли может себе позволить в спорном воздушном пространстве востока и юга Украины", - отмечается в отчете МО Великобритании.

Британские разведчики констатируют, что "вполне вероятно, что россии придется изучить варианты преодоления этого пробела, включая перепрофилирование самолетов и принятие большего риска для обеспечения эффективной воздушной поддержки, которую требуют ее сухопутные войска, но, скорее всего, не получают".

"Это длительная проблема, которая почти наверняка обострилась с выводом из операций поддержки A-50. Усталость планера и экипажа почти наверняка усилится, когда А-50 все-таки вернется к эксплуатации, а парк самолетов будет все более растянутым", - отметили в МО Британии.

"Вполне возможно, что россия может попытаться вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные планеры А-50, чтобы облегчить эту ситуацию", - предположили в британской разведке.

российские самолеты А-50 уже шестой день не появляются над Азовским морем - Игнат2 марта 2024, 10:21 • 14254 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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"Навряд чи може собі дозволити": британська розвідка оцінила наслідки втрати росією кількох А-50
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"Вряд ли может себе позволить": британская разведка оценила последствия потери рф нескольких А-50

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