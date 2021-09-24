Навальний розкритикував компанії Google та Apple за видалення додатків

Цитата

Навальний, який перебуває у в’язниці, розкритикував у себе в Instagram американських технологічних гігантів:

“Гіганти Apple @Apple та Google @Google виконали вимоги Кремля та видалили наш додаток зі своїх магазинів. Мій улюблений YouTube видалив наше відео, а месенджер Telegram заблокував нашого бота. Я знаю, що більшість з тих, хто працює в Google, Apple тощо — чесні і хороші люди. Я закликаю їх не миритися з боягузтвом своїх начальників”, — написав він.

Додаток для тактичного голосування, розроблений союзниками Навального, давав людям детальні рекомендації щодо того, за кого голосувати, намагаючись зірвати правлячу партію “Єдина Росія”, яка підтримує Путіна.

Раніше

“Роскомнагляд” вимагав від Apple та Google видалити з їхніх магазинів додаток Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального. Представників корпорацій Apple і Google запросили на засідання комісії Ради Федерації по втручанню у вибори в Держдуму.

У РФ прокуратура вимагає заблокувати понад 170 сайтів, пов’язаних з командою Навального.

13 вересня Навальний подав позов до Роскомнагляду і Генпрокуратури РФ через блокування пов’язаних з ним сайтів. Політик зажадав визнати дії відомств незаконними.