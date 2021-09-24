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Навальный раскритиковал компании Google и Apple за удаление приложений

Навальный раскритиковал компании Google и Apple за удаление приложений

Киев  •  УНН

 • 17503 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что Google и Apple показали “трусость” и выступили союзниками президента России Владимира Путина, удалив приложение для голосования перед выборами в этом месяце. Об этом он написал у себя в Instagram, передает УНН.

Цитата

Навальный, находится в тюрьме, раскритиковал у себя в Instagram американских технологических гигантов:

“Гиганты Apple @Apple и Google @Google выполнили требования Кремля и удалили наше приложение из своих магазинов. Мой любимый YouTube удалил наше видео, а мессенджер Telegram заблокировал нашего бота. Я знаю, что большинство из тех, кто работает в Google, Apple и т.д. — честные и хорошие люди. Я призываю их не мириться с трусостью своих начальников ”, - написал он.

Приложение для тактического голосования, разработанный союзниками Навального, давал людям детальные рекомендации относительно того, за кого голосовать, пытаясь сорвать правящую партию “Единая Россия”, которая поддерживает Путина.

Ранее

“Роскомнадзор” требовал от Apple и Google удалить с их магазинов приложение Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального. Представителей корпораций Apple и Google пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по вмешательству в выборы в Госдуму.

В РФ прокуратура требует заблокировать более 170 сайтов, связанных с командой Навального.

13 сентября Навальный подал иск к Роскомнадзора и Генпрокуратуры РФ из-за блокирования связанных с ним сайтов. Политик потребовал признать действия ведомств незаконными.

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