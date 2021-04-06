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Науковці: протиковідна вакцина CoronaVac викликає вищу імунну відповідь у жінок

Науковці: протиковідна вакцина CoronaVac викликає вищу імунну відповідь у жінок

Київ • УНН

 • 25337 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. В університеті Маніси (Туреччина) провели дослідження китайської вакцини CoronaVac, яке засвідчило, що вона викликає вищу імунну відповідь у жінок, передає УНН із посиланням на оприлюднені результати.

Цитата:

"Достатній рівень імунітету був забезпечений в обох статей, але значно вища імунна відповідь на вакцину була у жінок у порівнянні з чоловіками", - йдеться у звіті.

Деталі

Як зазначається, імунна відповідь після введення першої дози вакцини становила 29,5% у жінок та 18,6% у чоловіків, після другої дози - 99,2% та 95,7% відповідно.

Ефективність вакцини CoronaVac є високою та достатньою для обох статей. Окремо науковці досліджували побічні ефекти після застосування вакцини CoronaVac та визнали, що вони в допустимих межах. Результати цієї частини дослідження будуть опубліковані пізніше, додають в університеті.

Що відомо про CoronaVac

Вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech — це традиційна інактивована вакцина на основі “вбитого” вірусу.

Дослідження показали, що вакцина CoronaVac має “хороший профіль безпеки” з антитілами у 90% щеплених через два тижні після другої дози. Окрім того, майже не спостерігається побічних ефектів — лише почервоніння в місці уколу на руці та короткочасна субфебрильна температура (менше ніж 5% випадків). 

Вакцину CoronaVac активно використовують в Туреччині. Тут проводили третю фазу досліджень препарату.
Щеплення вакциною CoronaVac одним з перших у січні зробив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Також нею щепився і 81-річний Вселенський патріарх Варфоломій. Загалом Туреччина закупила 50 млн доз вакцини CoronaVac.

CoronaVac в Україні

25 березня до України з Китаю прибула перша партія (215 тис. доз) із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Держлікслужба і Державний експертний центр МОЗ до 10 днів буде проводити лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac надійде для проведення щеплень від COVID-19. Пріоритет з використання вакцини від коронавірусу CoronaVac буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

Фахівці Університету імені Богомольця повідомили, що китайська вакцина CoronaVac має ефективність 83%. 

Окрім цього технологія виробництва вакцини CoronaVac перевірена роками. Серед її особливостей, за словами експертки ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталії Виноград, перевірена роками та зрозуміла технологія з високою ефективністю, безпечність, стандартний для всіх вакцин холодовий ланцюг зберігання і постачання у формі готових до ін’єкції шприців, що виключає людський фактор. 

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