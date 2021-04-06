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Ученые: протиковидная вакцина CoronaVac вызывает высокий иммунный ответ у женщин

Ученые: протиковидная вакцина CoronaVac вызывает высокий иммунный ответ у женщин

Киев  •  УНН

 • 25335 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В университете Манисы (Турция) провели исследование китайской вакцины CoronaVac, которое показало, что она вызывает высокий иммунный ответ у женщин, передает УНН со ссылкой на обнародованные результаты.

Цитата:

"Достаточный уровень иммунитета был обеспечен у обоих полов, но значительно выше иммунный ответ на вакцину был у женщин по сравнению с мужчинами", - говорится в отчете.

Детали

Как отмечается, иммунный ответ после введения первой дозы вакцины составил 29,5% у женщин и 18,6% у мужчин, после второй дозы - 99,2% и 95,7% соответственно.

Эффективность вакцины CoronaVac является высокой и достаточной для обоих полов. Отдельно ученые исследовали побочные эффекты после применения вакцины CoronaVac и признали, что они в допустимых пределах. Результаты этой части исследования будут опубликованы позже, добавляют в университете.

Что известно о CoronaVac

Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech - это традиционная инактивированная вакцина на основе "убитого" вируса.

Исследования показали, что вакцина CoronaVac имеет "хороший профиль безопасности" с антителами у 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов - только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).

Вакцину CoronaVac активно используют в Турции. Здесь проводили третью фазу исследований препарата. Прививку вакциной CoronaVac одним из первых в январе сделал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также ей привился и 81-летний Вселенский патриарх Варфоломей. В общем Турция закупила 50 млн доз вакцины CoronaVac.

CoronaVac в Украине

25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия (215 тыс. доз) из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будут проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac будет выделен на маломобильных групп населения пожилого возраста.

Специалисты Университета имени Богомольца сообщили, что китайская вакцина CoronaVac имеет эффективность 83%.

Кроме этого технология производства вакцины CoronaVac проверена годами. Среди ее особенностей, по словам експерта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранения и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, что исключает человеческий фактор.

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