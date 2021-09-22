Нацполіція разом із Facebook запускає систему сповіщення для розшуку зниклих дітей

Деталі

У разі зникнення дитини Facebook поширить сповіщення AMBER серед користувачів соцмережі саме в тих зонах пошуку, де його/її бачили востаннє. Ці сповіщення включатимуть детальну інформацію та фотографію дитини. Користувачі соцмережі зможуть отримати всі деталі про зниклого/зниклу, а також поділитися ними з друзями на платформі.

Facebook підтримав ініціативу ювенальної поліції та кіберполіції — і відсьогодні AMBER Alert стане ще одним інструментом у пошуку зниклих дітей.

Емілі Вачер, керівниця відділу довіри та безпеки Facebook, зазначає, що для компанії безпека спільноти — понад усе:

“Україна — 25-та країна у світі, в якій Facebook запускає AMBER Alert. Ми пишаємося тим, що співпрацюємо з Міністерством цифрової трансформації та Національною поліцією України й робимо систему, яка допомагає дітям та їх сім’ям, доступною для українців. Коли зникає дитина, найважливіше, що ми можемо зробити, — якомога швидше поінформувати про це громадськість. Сподіваємося, що, надаючи потрібну інформацію потрібним людям у потрібний час за допомогою сповіщень AMBER у Facebook, ми допоможемо зниклим дітям якнайшвидше повернутися до своїх сімей”.

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Голова Національної поліції України Ігор Клименко зауважив, що громадяни щодня отримують на телефон чимало сповіщень, і в кожного є такі повідомлення, на які всі реагують миттєво.

“Я прошу вас додати в список важливих повідомлень AMBER Alert — сервіс Facebook, який повідомляє про зникнення дітей. Цей цифровий інструмент, визначаючи ваше місцезнаходження, надсилає сповіщення про дітей, які зникли неподалік. Це момент об’єднання зусиль поліції та всієї Facebook-спільноти заради однієї мети — врятувати дитину від можливої небезпеки. Бо під час розшуку вирішальною може стати кожна хвилина. Тож ми вітаємо впровадження сервісу AMBER Alert в Україні. І сподіваємося на небайдужість та допомогу всіх користувачів Facebook”, — зазначив Голова Нацполіції України.

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