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Нацполиция вместе с Facebook запускает систему оповещения для розыска пропавших детей

Нацполиция вместе с Facebook запускает систему оповещения для розыска пропавших детей

Киев  •  УНН

 • 17022 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Национальная полиция вместе с социальной сетью Facebook запускает систему оповещения, которая будет способствовать розыску пропавших детей. Внедрение системы AMBER Alert происходит в партнерстве с Министерством цифровой трансформации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел.

Детали

В случае исчезновения ребенка Facebook распространит оповещение AMBER среди пользователей соцсети именно в тех зонах поиска, где его/ее видели в последний раз. Эти оповещения будут включать информацию и фотографию ребенка. Пользователи соцсети смогут получить все детали о пропавшем/пропавшей, а также поделиться ими с друзьями на платформе.

Facebook поддержал инициативу ювенальной полиции и киберполиции — и отныне AMBER Alert станет еще одним инструментом в поиске пропавших детей.

Эмили Вачер, руководитель отдела доверия и безопасности Facebook, отмечает, что для компании безопасность сообщества — прежде всего:

“Украина — 25-я страна в мире, в которой Facebook запускает AMBER Alert. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Министерством цифровой трансформации и Национальной полицией Украины и делаем систему, которая помогает детям и их семьям, доступной для украинцев. Когда исчезает ребенок, самое важное, что мы можем сделать, — как можно скорее проинформировать об этом общественность. Надеемся, что, предоставляя нужную информацию нужным людям в нужное время с помощью уведомлений AMBER в Facebook, мы поможем пропавшим детям быстрее вернуться к своим семьям”.

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Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил, что граждане ежедневно получают на телефон немало уведомлений, и у каждого есть такие сообщения, на которые все реагируют мгновенно.

“Я прошу вас добавить в список важных сообщений AMBER Alert — сервис Facebook, который сообщает об исчезновении детей. Этот цифровой инструмент, определяя ваше местоположение, уведомляет о детях, пропавших неподалеку. Это момент объединения усилий полиции и всей Facebook-сообщества ради одной цели — спасти ребенка от возможной опасности. Потому что во время розыска решающей может стать каждая минута. Поэтому мы приветствуем внедрение сервиса AMBER Alert в Украине. И надеемся на неравнодушие и помощь всех пользователей Facebook”, — отметил Председатель Нацполиции Украины.

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