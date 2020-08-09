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Національний художній музей України закрили через обвал портика

Національний художній музей України закрили через обвал портика

Київ • УНН

 • 77403 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Національний художній музей України (НХМУ) тимчасово призупинив свою роботу через обвал портика. Про це пише УНН із посиланням на повідомлення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченко та пресслужбу НХМУ.

“На жаль, через технічні причини музей зачинено на невизначений термін. Стежте за оголошеннями на наших сторінках”, — йдеться у повідомленні пресслужби музею.

“Разом з Національним Художнім Музеєм мусимо повідомити про тимчасову зупинку його роботи у зв’язку з обвалом портику”, — пояснив на своїй сторінці Ткаченко.

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Своєю чергою, за словами міністра, кошти на ремонт має виділити український уряд.

“Також звернемося з пропозиціями щодо фінансування ще декількох об’єктів, аби запобігти подібним випадкам. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість старту проєкту „Велика реставрація“ для нашої країни”, — заявив Ткаченко.

На ремонт лише будівлі НХМУ, за оцінками міністра, потрібно 68 мільйонів гривень. З них до кінця року необхідно виділити 30 млн грн. “Серед першочергових робіт: ремонт портику, який руйнується, встановлення риштувань та скульптурна група “Аполлон і музи”, — написав Ткаченко.

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