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19 березня, 18:42 • 46870 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100651 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101408 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117056 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 123540 перегляди

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Ексклюзив
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19 березня, 06:32 • 156001 перегляди

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18 березня, 19:01 • 123915 перегляди

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Міносвіти: восени у Києві запрацює перший інтерактивний “Музей науки”

Міносвіти: восени у Києві запрацює перший інтерактивний “Музей науки”

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Восени у Києві відкриють перший інтерактивний простір “Музей науки”, який міститиме понад 120 інтерактивних експонатів та інсталяцій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН України.

"Восени цього року в Києві на площах Національного комплексу “Експоцентр України” (ВДНГ) буде відкрито перший інтерактивний простір “Музей науки”. На відвідувачів чекатиме понад 120 інтерактивних експонатів та інсталяцій. Тут можна буде покататися на велосипеді з квадратними колесами, вирушити в космічну подорож, побачити двометрову голограму та 60-кілограмовий кристал, скласти з атомів воду та сіль у доповненій реальності, дізнатися, як побудований організм людини та багато інших наукових цікавинок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою проекту є через інтерактивний простір популяризувати науку.

Над експозицією, що складається з 7 блоків, працювали команди з України, Канади, США, Польщі та Швеції.

Нагадаємо, Міністерству освіти і науки Кабмін доручив опрацювати виділення 2 млрд грн, які будуть спрямовані на виконання трьох бюджетних програм - допомогу молодим вчителям, забезпечення належного рівня пожежної безпеки та на підтримку пріоритетних напрямків наукових досліджень і науково-технічних розробок.

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