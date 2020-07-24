Міносвіти: восени у Києві запрацює перший інтерактивний “Музей науки”

"Восени цього року в Києві на площах Національного комплексу “Експоцентр України” (ВДНГ) буде відкрито перший інтерактивний простір “Музей науки”. На відвідувачів чекатиме понад 120 інтерактивних експонатів та інсталяцій. Тут можна буде покататися на велосипеді з квадратними колесами, вирушити в космічну подорож, побачити двометрову голограму та 60-кілограмовий кристал, скласти з атомів воду та сіль у доповненій реальності, дізнатися, як побудований організм людини та багато інших наукових цікавинок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою проекту є через інтерактивний простір популяризувати науку.

Над експозицією, що складається з 7 блоків, працювали команди з України, Канади, США, Польщі та Швеції.

Нагадаємо, Міністерству освіти і науки Кабмін доручив опрацювати виділення 2 млрд грн, які будуть спрямовані на виконання трьох бюджетних програм - допомогу молодим вчителям, забезпечення належного рівня пожежної безпеки та на підтримку пріоритетних напрямків наукових досліджень і науково-технічних розробок.