Минобразования: осенью в Киеве заработает первый интерактивный "Музей науки"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 39043 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102305 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107214 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134485 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110970 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131911 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102164 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102602 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104449 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102073 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минобразования: осенью в Киеве заработает первый интерактивный "Музей науки"

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Осенью в Киеве откроют первое интерактивное пространство "Музей науки", содержащее более 120 интерактивных экспонатов и инсталляций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН Украины.

"Осенью этого года в Киеве на площадях Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) будет открыто первое интерактивное пространство "Музей науки". Посетителей ждет более 120 интерактивных экспонатов и инсталляций. Здесь можно будет покататься на велосипеде с квадратными колесами, отправиться в космическое путешествие, увидеть двухметровую голограмму и 60-килограммовый кристалл, составить из атомов воду и соль в дополненной реальности, узнать, как устроен организм человека и много других научных достопримечательностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью проекта является через интерактивное пространство популяризировать науку.

Над экспозицией, состоящей из 7 блоков, работали команды из Украины, Канады, США, Польши и Швеции.

Напомним, Министерству образования и науки Кабмин поручил проработать выделение 2 млрд грн, которые будут направлены на выполнение трех бюджетных программ - помощь молодым учителям, обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности и в поддержку приоритетных направлений научных исследований и научно-технических разработок.

Украинские Национальные Новости

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