Минобразования: осенью в Киеве заработает первый интерактивный "Музей науки"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Осенью в Киеве откроют первое интерактивное пространство "Музей науки", содержащее более 120 интерактивных экспонатов и инсталляций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН Украины.
"Осенью этого года в Киеве на площадях Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) будет открыто первое интерактивное пространство "Музей науки". Посетителей ждет более 120 интерактивных экспонатов и инсталляций. Здесь можно будет покататься на велосипеде с квадратными колесами, отправиться в космическое путешествие, увидеть двухметровую голограмму и 60-килограммовый кристалл, составить из атомов воду и соль в дополненной реальности, узнать, как устроен организм человека и много других научных достопримечательностей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целью проекта является через интерактивное пространство популяризировать науку.
Над экспозицией, состоящей из 7 блоков, работали команды из Украины, Канады, США, Польши и Швеции.
Напомним, Министерству образования и науки Кабмин поручил проработать выделение 2 млрд грн, которые будут направлены на выполнение трех бюджетных программ - помощь молодым учителям, обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности и в поддержку приоритетных направлений научных исследований и научно-технических разработок.