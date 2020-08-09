Национальный художественный музей Украины закрыли из-за обвала портика
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Национальный художественный музей Украины (НХМУ) временно приостановил свою работу из-за обвала портика. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и пресс-службу НХМУ.
“К сожалению, по техническим причинам музей закрыт на неопределенный срок. Следите за объявлениями на наших страницах”, — говорится в сообщении пресс-службы музея.
“Вместе с Национальным Художественным Музеем должны сообщить о временной остановке его работы в связи с обвалом портика”, — пояснил на своей странице Ткаченко.
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В свою очередь, по словам министра, средства на ремонт должно выделить украинское правительство.
“Также обратимся с предложениями по финансированию еще нескольких объектов, чтобы предотвратить подобные случаи. Эта ситуация еще раз подчеркивает важность старта проекта „Большая реставрация“ для нашей страны”, — заявил Ткаченко.
На ремонт только здания НХМУ, по оценкам министра, нужно 68 млн гривен. Из них до конца года необходимо выделить 30 млн грн. “Среди первоочередных работ: ремонт портика, который разрушается, установление лесов и скульптурная группа “Аполлон и музы”, — написал Ткаченко.
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