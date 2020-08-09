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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76567 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100844 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106435 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126319 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100975 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101835 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103824 просмотра

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Национальный художественный музей Украины закрыли из-за обвала портика

Национальный художественный музей Украины закрыли из-за обвала портика

Киев  •  УНН

 • 77400 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Национальный художественный музей Украины (НХМУ) временно приостановил свою работу из-за обвала портика. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и пресс-службу НХМУ.

“К сожалению, по техническим причинам музей закрыт на неопределенный срок. Следите за объявлениями на наших страницах”, — говорится в сообщении пресс-службы музея.

“Вместе с Национальным Художественным Музеем должны сообщить о временной остановке его работы в связи с обвалом портика”, — пояснил на своей странице Ткаченко.

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В свою очередь, по словам министра, средства на ремонт должно выделить украинское правительство.

“Также обратимся с предложениями по финансированию еще нескольких объектов, чтобы предотвратить подобные случаи. Эта ситуация еще раз подчеркивает важность старта проекта „Большая реставрация“ для нашей страны”, — заявил Ткаченко.

На ремонт только здания НХМУ, по оценкам министра, нужно 68 млн гривен. Из них до конца года необходимо выделить 30 млн грн. “Среди первоочередных работ: ремонт портика, который разрушается, установление лесов и скульптурная группа “Аполлон и музы”, — написал Ткаченко.

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