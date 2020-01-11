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Нацбанк вдвічі збільшив ліміти валютних позицій банків

Нацбанк вдвічі збільшив ліміти валютних позицій банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Національний банк вдвічі збільшує ліміти відкритої довгої і короткої валютної позиції банків – до 10% від їх регулятивного капіталу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Національний банк вдвічі збільшує ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків – до 10% від їхнього регулятивного капіталу. Це розширить можливості банків здійснювати власні операції на міжбанківському валютному ринку приблизно на 400 млн доларів США та збільшить їхню роль у згладжуванні надмірних курсових коливань за рахунок власної валютної позиції", - йдеться у повідомленні.

Так, за оцінками Національного банку, попереднє збільшення лімітів валютної позиції банків у середині 2018 року не мало негативних ефектів для валютного ринку України та не збільшило тиск на гривню. Навпаки, воно мало наслідком збільшення обсягів операцій на міжбанківському валютному ринку і зменшення курсової волатильності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В НБУ розповіли про успіхи та проблеми державних банків.

Як зазначають у НБУ, протягом минулого року банки загалом не використовували навіть половини чинного ліміту довгої позиції (5%), проте окремі фінансові установи періодично мали потребу у більшому розмірі відкритої валютної позиції.

Водночас вони були обмежені лімітом і не могли брати активнішу участь у згладжуванні курсових коливань.

Зазначені зміни затверджені рішенням Правління Національного банку України № 10-рш від 09 січня 2020 року "Про внесення змін до рішення Правління Національного банку України від 29 березня 2018 року № 184-рш" і набувають чинності з 20 січня 2020 року.

Нагадаємо, що у 2019 році чиста купівля валюти НБУ у 2019 році становила 7,9 млрд доларів.

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