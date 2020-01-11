Нацбанк вдвое увеличил лимиты валютных позиций банков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Национальный банк вдвое увеличивает лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков - до 10% от их регулятивного капитала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Национальный банк вдвое увеличивает лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков - до 10% от их регулятивного капитала. Это расширит возможности банков осуществлять собственные операции на межбанковском валютном рынке примерно на 400 млн долларов США и увеличит их роль в сглаживании избыточных курсовых колебаний за счет собственной валютной позиции", - говорится в сообщении.
Так, по оценкам Национального банка, предыдущее увеличение лимитов валютной позиции банков в середине 2018 года имело негативные эффекты для валютного рынка Украины и не увеличило давление на гривню. Напротив, оно имело следствием увеличение объемов операций на межбанковском валютном рынке и уменьшение курсовой волатильности.
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Как отмечают в НБУ, за прошлый год банки целом не использовали даже половины действующего лимита длинной позиции (5%), однако отдельные финансовые учреждения периодически нуждались в большем размере открытой валютной позиции.
В то же время они были ограничены лимитом и не могли принимать более активного участия в сглаживании курсовых колебаний.
Указанные изменения утверждены решением Правления Национального банка Украины № 10-рш от 09 января 2020 года "О внесении изменений в решение Правления Национального банка Украины от 29 марта 2018 года № 184-рш" и вступают в силу с 20 января 2020 года.
Напомним, что в 2019 году чистая покупка валюты НБУ в 2019 году составила 7,9 млрд долларов.