Нацбанк оновив підходи до нагляду за платіжними системами за рекомендацією МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Національний банк оновив підходи до оверсайта платіжних систем в Україні відповідно до рекомендацій Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НБУ.
“Національний банк оновив підходи до оверсайта платіжних систем в Україні відповідно до рекомендацій Міжнародного валютного фонду та Світового банку”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зокрема Національний банк продовжив впроваджувати міжнародні стандарти оверсайта відповідно до рекомендацій місії МВФ та Світового банку: встановив періодичність оцінювання системно важливих платіжних систем — не рідше одного разу на два роки, запровадив здійснення комплексного оцінювання платіжних систем, що не є значущими та створені НБУ, запровадив публікацію звітів за результатами проведеного оцінювання системно важливої платіжної системи за формою, передбаченою міжнародними стандартами (Disclosure framework for FMI).
Також Національний банк посилив оверсайт за значущими платіжними системами з метою запровадження ризикоорієнтованого оверсайта: встановив вимоги до платіжних організацій значущих платіжних систем у частині забезпечення кіберстійкості, що ґрунтуються на документах Банку міжнародних розрахунків та Європейського центрального банку з питань оверсайта, удосконалив контроль НБУ за виконанням платіжною організацією значущої платіжної системи плану заходів за результатами оцінювання, запровадив моніторинг системно важливих платіжних систем відповідно до системи показників, що визначатиметься НБУ.
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Окрім того, НБУ спростив порядок виконання вимог платіжними організаціями значущих платіжних систем: пом’якшив вимоги до платіжних організацій значущих платіжних систем, які мають менше 3- х учасників згідно з міжнародними підходами, оптимізував вимоги до документів платіжних організацій значущих платіжних систем — платіжним організаціям дозволено відображати інформацію про систему управління ризиками, механізми регулярного контролю тощо не тільки у правилах платіжних систем, а у їх внутрішніх документах. Також скасовано необхідність обов’язкового подання внутрішніх документів у НБУ — документи надаватимуться платіжними організаціями значущих платіжних систем лише за запитом НБУ. Скасовано окремі вимоги з питань оверсайта для платіжних систем, створених нерезидентами, оскільки такі системи є об’єктами оверсайта центральних банків інших країн, у яких створена платіжна система.
Повідомляється, що Національний банк визначив критерії та порядок визнання значущих операторів послуг платіжної інфраструктури, посилив вимоги щодо здійснення платіжною організацією контролю за учасниками платіжної системи, встановив для платіжних організацій та їх учасників обов’язок здійснювати контроль за операторами послуг платіжної інфраструктури, які надають послуги у цій платіжній системі тощо.
“Відповідні зміни затверджені постановою правління Національного банку від 21 січня 2020 № 11 „Про внесення Змін до Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні“. Документ набирає чинності 31 січня 2020 року”, — повідомили у пресслужбі.
Довідка: оверсайт — діяльність центрального банку, спрямована на безпечне та ефективне функціонування інфраструктур фінансового ринку.
Нагадаємо, Національний банк України вбачає ключовим ризиком для реалізації власного макропрогнозу відтермінування укладення нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.