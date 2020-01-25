Банки планують пом'якшити вимоги до позичальників — опитування Нацбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Українські банки прогнозують, що з початком 2020 року їх “кредитні портфелі” збільшаться, а вимоги до тих, хто буде позичати — поступово будуть пом’якшуватись. Такі дані опитування провідних українських банків оприлюднив НБУ, передає УНН.
“У січні-березні банки прогнозують подальше збільшення портфелів кредитів населенню та бізнесу, а також приплив депозитів з обох сегментів”, — йдеться у повідомленні.
У свою чергу, банки не планують суттєвих змін в іпотечному кредитуванні, хоча великі банки зазначили, що кількість іпотек може зрости.
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“Банки також очікують пом’якшення стандартів надання позик для малого та середнього бізнесу, гривневих кредитів, а також короткострокових позик. Так само вони очікують на пом’якшення стандартів споживчого кредитування”, — додається у повідомленні.
Зазначається, що опитування проводили з 17 грудня 2019 року по 10 січня 2020 року. Участь в опитуванні взяли керівники 49 найбільших українських банків, на яких припадає близько 99% банківського ринку.
Нагадаємо, Нацбанк оприлюднив програму дій на 2020 рік.