Нацбанк оприлюднив програму дій на 2020 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Національний банк України оприлюднив Програму дій на 2020 рік, яка є річною дорожньою картою для реалізації середньострокової Стратегії центрального банку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
"Нова Програма дій на 2020 рік визначає пріоритетні кроки для подальшого прогресу в досягненні кожної з семи стратегічних цілей НБУ – забезпечення низької інфляції, стабільної, прозорої та ефективної банківської системи, відновлення кредитування, ефективного регулювання фінансового сектора, вільного руху капіталу, фінансової інклюзії, а також розбудова сучасного, відкритого, незалежного та ефективного центрального банку", - повідомили у НБУ.
У Програмі дій йдеться, що її виконання на 2020 рік створить умови для забезпечення сприятливого середовища для всіх учасників фінансової екосистеми. "Це особливо важливо з огляду на те, що 2020 рік – останній рік дії чинної Стратегії центробанку, тому паралельно з її виконанням регулятор працюватиме над створенням нової Стратегії НБУ з горизонтом планування до 2025 року", - сказано у документі.
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Так, ключові пріоритети Національного банку у 2020 році, зокрема:
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- Сприяння ефективному функціонуванню державних банків, зокрема, через оновлення стратегій держбанків з урахуванням пропозицій Нацбанку.
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- Запровадження законодавчих змін для спрощення кредитування. Сприяння ухваленню та впровадженню законодавчих змін щодо розвитку вторинного ринку непрацюючих кредитів (NPL).
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- Забезпечення прийому банками землі як застави без обмежень відповідно до законодавства про обіг сільськогосподарських земель.
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- Упровадження закону про "спліт", розроблення моделі регулювання ринку небанківський фінансових установ за сегментами, підготовка проектів нових законів "Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг", "Про страхування" та "Про кредитні спілки", початок впровадження ефективної системи регулювання та нагляду за небанківським фінсектором.
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- Упровадження принципів Плану протидії розмивання бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування (план дій BEPS), сприяння ухваленню пакета законопроектів про протидію розмиванню податкової бази. Після їх ухвалення та запровадження, як очікують у НБУ, стане можливою повна валютна лібералізація в Україні.
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- Відкриття міжнародному депозитарію Euroclear рахунку в депозитарії Нацбанку. Це, як очікують у НБУ, полегшить доступ іноземних інвесторів до державних цінних паперів у гривні.
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- Реалізація програми заходів із підвищення фінансової грамотності.
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- Удосконалення регулювання та запровадження вимоги до банків та інших фінустанов щодо розкриття інформації про фінпослуги та захисту прав споживачів фінпослуг.
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Нагадаємо, Нацбанк хоче розробити новий законопроект про страхування.