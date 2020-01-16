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Нацбанк обнародовал программу действий на 2020 год

Киев • УНН

 • 13702 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Национальный банк Украины обнародовал Программу действий на 2020 год, которая является годовой дорожной картой для реализации среднесрочной Стратегии центрального банка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Нацбанк обнародовал программу действий на 2020 год

"Новая Программа действий на 2020 год определяет приоритетные шаги для дальнейшего прогресса в достижении каждой из семи стратегических целей НБУ - обеспечение низкой инфляции, стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы, возобновление кредитования, эффективного регулирования финансового сектора, свободного движения капитала, финансовой инклюзии, а также развитие современного, открытого, независимого и эффективного центрального банка", - сообщили в НБУ.

В Программе действий говорится, что ее выполнение на 2020 год создаст условия для обеспечения благоприятной среды для всех участников финансовой экосистемы. "Это особенно важно с учетом того, что 2020 год - последний год действия действующей Стратегии центробанка, поэтому параллельно с выполнением регулятор будет работать над созданием новой Стратегии НБУ с горизонтом планирования до 2025 года", - говорится в документе.

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Так, ключевые приоритеты Национального банка в 2020 году, в частности:

  • Содействие эффективному функционированию государственных банков, в частности, через обновление стратегий госбанков с учетом предложений Нацбанка.
  • Введение законодательных изменений для упрощения кредитования. Содействие принятию и внедрению законодательных изменений по развитию вторичного рынка неработающих кредитов (NPL).
  • Обеспечение приема банками земли в качестве залога без ограничений в соответствии с законодательством об обороте сельскохозяйственных земель.
  • Внедрение закона о "сплите", разработка модели регулирования рынка небанковских финансовых учреждений по сегментам, подготовка проектов новых законов "О финансовых услугах и деятельности по предоставлению финансовых услуг", "О страховании" и "О кредитных союзах", начало внедрения эффективной системы регулирования и надзора за небанковским финсектором.
  • Внедрение принципов Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (план действий BEPS), содействие принятию пакета законопроектов о противодействии размыванию налоговой базы. После их принятия и введения, как ожидают в НБУ, станет возможной полная валютная либерализация в Украине.
  • Открытие международному депозитарию Euroclear счета в депозитарии Нацбанка. Это, как ожидают в НБУ, облегчит доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам в гривне.
  • Реализация программы мероприятий по повышению финансовой грамотности.
  • Совершенствование регулирования и введение требования к банкам и другим финучреждениям по раскрытию информации о финуслугах и защите прав потребителей финуслуг.

Напомним, Нацбанк хочет разработать новый законопроект о страховании.

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