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Нацбанк хоче розробити новий законопроект про страхування

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КИЇВ. 11 січня. УНН. У Національному банку України створили роботу групу, яка працюватиме над розробкою законопроекту "Про страхування". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

"…у Національному банку створено робочу групу, яка об'єднає експертизу міжнародних фахівців, українських регуляторів та представників ринку і сприятиме якісному оновленню законодавства для ринку страхових послуг. Завдання робочої групи - напрацювати пропозиції до нового проекту закону "Про страхування", які мають бути підготовлені у першому кварталі 2020 року", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що головою робочої групи стала Наталія Гудима, керівник проектів і програм Департаменту ліцензування НБУ, яка впродовж 2009-2018 років очолювала низку страхових асоціацій. Також співголовою робочої групи став Сергій Беспалий, фахівець Офісу Правління НБУ.

Створена робоча група дозволить консолідувати та фіналізувати всі напрацьовані пропозиції до законопроекту, що стане платформою для проведення ефективної спільної роботи з оновлення законодавства України та сприятиме налагодженню діалогу між усіма сторонами.

У НБУ зазначили, що група працюватиме над власними пропозиціями, а також ураховуватиме усі вже оприлюднені пропозиції стейкхолдерів. Саме створення робочої групи дозволить упорядкувати та систематизувати процес розгляду цих пропозицій.

Нагадаємо, Фонд соціального страхування виплатив 4,5 млрд грн декретних у 2019 році.

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