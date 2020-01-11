Нацбанк хочет разработать новый законопроект о страховании
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Национальном банке Украины создали работу группу, которая будет работать над разработкой законопроекта "О страховании". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"...в Национальном банке создана рабочая группа, которая объединит экспертизу международных специалистов, украинских регуляторов и представителей рынка и будет способствовать качественному обновлению законодательства для рынка страховых услуг. Задача рабочей группы - наработать предложения к новому проекту закона "О страховании", которые должны быть подготовлены в первом квартале 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главой рабочей группы стала Наталья Гудыма, руководитель проектов и программ Департамента лицензирования НБУ, которая на протяжении 2009-2018 лет возглавляла ряд страховых ассоциаций. Также соглавой рабочей группы стал Сергей Беспалый, специалист Офиса Правления НБУ.
Созданная рабочая группа позволит консолидировать и финализировать все наработанные предложения в законопроект, который станет платформой для проведения эффективной совместной работы по обновлению законодательства Украины и будет способствовать налаживанию диалога между всеми сторонами.
В НБУ отметили, что группа будет работать над собственными предложениями, а также будет учитывать все уже обнародованные предложения стейкхолдеров. Именно создание рабочей группы позволит упорядочить и систематизировать процесс рассмотрения этих предложений.
Напомним, Фонд социального страхования выплатил 4,5 млрд грн декретных в 2019 году.