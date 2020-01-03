Фонд соціального страхування виплатив 4,5 млрд грн декретних у 2019 році

КИЇВ. 3 січня. УНН. За оперативними підсумками 2019 року Фонд соціального страхування України профінансував 4,542 млрд гривень допомог по вагітності та пологах для понад 140 тисяч жінок. Про це повідомляє УНН з посиланням ФССУ.