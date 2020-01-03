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Фонд социального страхования выплатил 4,5 млрд грн декретных в 2019 году

Киев  •  УНН

 • 12095 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. По оперативным итогам 2019 Фонд социального страхования Украины профинансировал 4,542 млрд гривен помощи по беременности и родам для более 140 000 женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой ФССУ.

Выплаты материального обеспечения профинансировано по заявлениям-расчетам, представленным страхователями (работодателями) по 9 декабря 2019 года.

Указанная помощь предоставляется Фондом трудоустроенным женщинам в размере 100% среднего дохода за весь период нахождения в отпуске по беременности и родам.

Для вычисления размера пособия необходимо умножить размер среднедневной заработной платы на количество дней фактического нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами. Продолжительность страхового стажа при этом не учитывается.

В то же время, лицам, которые в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая имеют стаж менее 6 месяцев, размер пособия рассчитывается исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, исчисленный с двукратного размера минимальной заработной платы.

В общих случаях продолжительность такого отпуска составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов). Дополнительно к основному может выдаваться листок нетрудоспособности продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате за счет средств Фонда. Такой листок нетрудоспособности выдается в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде.

Кроме того, женщинам, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, листок нетрудоспособности выдается с 27 недели беременности сроком 180 календарных дней.

Напомним, государство сэкономило почти семь миллиардов грн на выплатах семьям с детьми.

Украинские Национальные Новости

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