НБУ наростив купівлю валюти за рік уп'ятеро
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Національний банк України у 2019 році викупив з ринку майже 8 млрд дол. США, уп'ятеро більше, ніж роком раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.
"Регулятор за підсумками року викупив з ринку майже 8 млрд дол. США – уп'ять разів, ніж роком раніше, а міжнародні резерви зросли до семирічного максимуму", - повідомили у Нацбанку.
Також у регуляторі вказали, що торік, завдяки макроекономічній стабілізації, підвищувався інтерес інвесторів до гривневих фінансових інструментів та зростала продуктивність української економіки. Також, за даними НБУ, збільшувався приплив іноземної валюти в Україну.
Нагадаємо, міжнародні резерви України в 2019 році зросли до 25,3 млрд доларів.