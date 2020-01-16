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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 3172 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

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НБУ наростив купівлю валюти за рік уп'ятеро

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Національний банк України у 2019 році викупив з ринку майже 8 млрд дол. США, уп'ятеро більше, ніж роком раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.

НБУ наростив купівлю валюти за рік уп'ятеро

"Регулятор за підсумками року викупив з ринку майже 8 млрд дол. США – уп'ять разів, ніж роком раніше, а міжнародні резерви зросли до семирічного максимуму", - повідомили у Нацбанку.

Також у регуляторі вказали, що торік, завдяки макроекономічній стабілізації, підвищувався інтерес інвесторів до гривневих фінансових інструментів та зростала продуктивність української економіки. Також, за даними НБУ, збільшувався приплив іноземної валюти в Україну.

Нагадаємо, міжнародні резерви України в 2019 році зросли до 25,3 млрд доларів.

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